Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Aslı Baş cinayetinde FETÖ'ye yardım davası

Aslı Baş cinayetinde FETÖ'ye yardım davası

Aslı Baş cinayetinde FETÖ'ye yardım davası

Mankenler Kraliçesi Aslı Baş cinayetinden yargılanan turizmci Ahmet Bayer’in, kendisi ve çocuklarının davadan kurtarılması için FETÖ’ye yardım yapmasıyla ilgili iddianame hazırlandı.  

Ercan ÖZTÜRK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir iddianame hazırladı. AKŞAM’ın 22 Ekim 2014 tarihinde ‘Kraliçe cinayetine FETÖ yardımı’ başlığıyla gündeme getirdiği telefon tapeleriyle ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, turizmci Ahmet Bayer’in kendisini ve oğullarını kurtarmak için FETÖ’ye para aktardığını tespit etti. Bayer’in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan örgüte ait Merter Koleji ile örgütün Bodrum İmamı Zeki Yağmur’a elden para verdiği belirlendi. Savcılık Bayer’e FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.  

SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ 

2003 yılında ‘Miss Model Of The World’ (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02.30 sıralarında, erkek arkadaşı turizmci Ahmet Bayer’in Bodrum Yalıkavak’taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer (63) ile oğulları Hakan Bayer (33) ve Volkan Bayer (31) hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında da ‘delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde sanıkların hepsi de tahliye edildi.  

PARA YARDIMI YAPMIŞ 

İddianamede “Ahmet Bayer’in kendisi ve hakkında yürütülmekte olan bir suçu gizlemek, lehlerine netice alabilmek amacıyla örgütün finansman faaliyetlerini yürüten İhsan Kalkavan aracılığıyla FETÖ Bodrum imamı Zeki Yağmur’la irtibata geçmiştir. Tanık Mustafa Erkmen’in 2014 yılında Bayer’in FETÖ örgütüyle bağlantılı olan Merter Koleji’nin yapımı için Zeki Yağmur’a para yardımında bulunduğuna ilişkin beyanı ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde Bayer’in FETÖ’ye yardım etme suçunu işlediği anlaşılmaktadır” denildi. Bayer ise Kalkavan’la kendisine avukat tavsiye etmesi için görüştüğünü söyledi. 

ADLi TIP’I ZEKi’YE BAHSET 

İddianameye İhsan Kalkavan ile Ahmet Bayer’in konuşması da girdi. AKŞAM’ın 22 Ekim 2014 tarihinde “Kraliçe cinayetine FETÖ yardımı” başlığıyla gündeme getirdiği tapeler şöyle: 

Ahmet Bayer (A.B) .: Ne olur gel İhsan senin fikrine ihtiyacım var 

İhsan Kalkavan (İ.K.) Mahkeme günü belli mi? 

A.B. : Davayı Bodrum’da tutmaya çalışıyoruz. Dosya şuanda Adli Tıp’ta 

İ.K.: Sen Adli Tıp işlerin ve diğer konuların hepsini Zeki’ye bahset. Hedefimiz ilk celsede sonuç. 

A.B.: Tamam İhsan’cığım 

İ.K.: Zeki epeydir o bölgede. Muğla’da etkili arkadaşları var. O sana her konuda yardımcı olacak. 

İ.K. :  Ahmet yattın mı? 

A.B.:  Yok yatmadım İhsan’cığım. Arkadaşlar geldi kahve içiyoruz balkonda. Sen de gelsene? 

İ.K.:  İyi o zaman geleyim beş dakika. Peki biz  arkadaşların yanında görüşebilecek miyiz? 

A.B.:  Tabi canım bir kenara şey yapar konuşuruz 

İ.K. : Peki tamam. Bir arkadaş var yanımda. Onunla geliyorum. Sakin bir yerde konuşuruz. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
<p>Göktürk Göleti Tabiat Parkı, İstanbul Eyüp ilçesi içinde yer almaktadır. 2011 yılında 56 hektarlı

İstanbullular Hayran... ´Göktürk Göleti´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En erken emekli olunan ülke hangisi?

Bursalı usta 6 ayda yaptı! Emekli maaşıyla son model otomobil