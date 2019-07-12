Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü
S-400'lerin ilk teslimatının gerçekleşmesiyle "Türkiye S-400 alamaz" diyenlerin geçmişteki mesajları yeniden gündeme geldi. "Temmuz ayında S-400'ler gelmeyecek" diyen Aslı Aydıntaşbaş'ın bu tweet'i de sosyal medyada alay konusu oldu.
Türkiye ABD'nin tüm tehditlerine rağmen S-400'lerin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye'den çok ABD'den gelen açıklamalara güvenen birçok kişi hüsrana uğradı.
FENA REZİL OLDU
Türkiye'nin S-400 satın alamayacağını iddia edenler arasında bulunan Aslı Aydıntaşbaş'ın mesajı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. "Temmuz ayında S-400'ler gelmeyecek, Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." yazan Aydıntaşbaş'ın paylaşımı alay konusu oldu.
PAYLAŞIMINI SİLDİ
Sosyal medyada kullanıcılar Aydıntaşbaş'ın mesajını paylaşarak S-400'lerin geldiğini hatırlattı. Yoğun paylaşımlar üzerine Aydıntaşbaş paylaşımını sildi.
"SONRA SÖYLEMEDİ DEMEYİN"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Aslı Aydıntaşbaş'ın "Temmuz ayında S-400'ler gelmeyecek" tweetini alıntılayarak "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" mesajıyla gönderme yaptı.