Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü

Türkiye ABD'nin tüm tehditlerine rağmen S-400'lerin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye'den çok ABD'den gelen açıklamalara güvenen birçok kişi hüsrana uğradı.

FENA REZİL OLDU

Türkiye'nin S-400 satın alamayacağını iddia edenler arasında bulunan Aslı Aydıntaşbaş'ın mesajı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. "Temmuz ayında S-400'ler gelmeyecek, Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." yazan Aydıntaşbaş'ın paylaşımı alay konusu oldu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sosyal medyada kullanıcılar Aydıntaşbaş'ın mesajını paylaşarak S-400'lerin geldiğini hatırlattı. Yoğun paylaşımlar üzerine Aydıntaşbaş paylaşımını sildi.

"SONRA SÖYLEMEDİ DEMEYİN"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Aslı Aydıntaşbaş'ın "Temmuz ayında S-400'ler gelmeyecek" tweetini alıntılayarak "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" mesajıyla gönderme yaptı.