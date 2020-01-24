Askerlik yeri belli oldu!

2000/1 askerlik yerleri, şubat celbi ile vatani görevlerini yerine getirmek isteyen on binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik ve askerlik yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. İşte, askerlik yerleri sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri sorgulama işlemi için MSB'nin resmi E-Devlet ekranı üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirebilecek olan gençler, vatani hizmetlerini nerede yapacaklarını öğrenebilecek. Bunun haricinde bedelli askerlik 2020 celp yerleri de açıklanan hususlar arasında yer alacak.

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Askerlik yerleri için yapılan açıklamaya, aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZBEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı;

"Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir."