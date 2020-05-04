Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0477
  • 7,6919
  • 386.595
  • 98842.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Askerlik terhis son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Askerlik terhis işlemleri başlıyor...

Askerlik terhis son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Askerlik terhis işlemleri başlıyor...

Askerlik terhis son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Askerlik terhis işlemleri başlıyor...

Son Dakika Haberleri.. Askerler ne zaman terhis olacak? sorusu binlerce asker ve asker bekleyin tarafından merak ediliyordu. Askerlik terhis son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, Askerlik terhis tarihi ne zaman? İşte yanıtı..

Koronavirüs nedeniyle askerlik terhis işlemleri ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika askerlik terhis açıklaması geldi. Peki, Askerler ne zaman terhis olacak? İşte cevabı..

ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak"

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Bir gün kaza orucu tutacaklar

Bir gün kaza orucu tutacaklar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

4500 yıllık mayayla ekmek yaptı

Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi