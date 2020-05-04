Askerlik terhis son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Askerlik terhis işlemleri başlıyor...
Son Dakika Haberleri.. Askerler ne zaman terhis olacak? sorusu binlerce asker ve asker bekleyin tarafından merak ediliyordu. Askerlik terhis son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, Askerlik terhis tarihi ne zaman? İşte yanıtı..
Koronavirüs nedeniyle askerlik terhis işlemleri ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika askerlik terhis açıklaması geldi. Peki, Askerler ne zaman terhis olacak? İşte cevabı..
ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız