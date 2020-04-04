Askerler terhis olacak mı? Son dakika terhis olacak askerlerin durumu nedir?

Askerler terhis olacak mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde..

ASKERLER TERHİS OLACAK MI?

Vali Yerlikaya ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenle vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin;oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

ASKERLERE 14 GÜN KURALI

Askerliğini bitirecek olan er, erbaş, subay ve yedek astsubaylarda yine 14 gün karantina kuralına uygun bir şekilde terhis edilecek. Askerlik görevinin bitişine 14 gün kalan askeri personellerin yine yetkili komutanlarca belirlenen karantina bölgelerinde 14 gün boyunca kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinanın başlangıcından önce hekim kontrolünden geçen personellerin karantina sonunda da koronavirüs testleri yapılacak ve hekim onayı ile terhis edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen kurallar çerçevesinde terhis edilen askerlerin gittikleri yerlerde de 14 gün boyunca karantinada kalma şartı zorunlu tutulmaktadır.