Askerler ne zaman terhis olacak? Yeni askerlik sistemi son dakika haberleri

"Askerler ne zaman terhis olacak?" sorusu gündemde konuşulmaya devam ediyor. Yeni askerlik sistemi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün itibari ile yeni askerlik sistemi mecliste kaldığı yerden konuşuyor. Yaklaşık 2 haftadır TBMM’de maddeleri görüşülen tek tip askerlik sistemi için bugün karar çıkması bekleniyor. Kalan maddelerin kabulü halinde yeni sistemin görüşmeleri tamamlanmış olacak. Siz de "Askerler ne zaman terhis olacak?" Yeni askerlik sistemi son dakika haberlerini merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmadı. Geçtiğimiz Perşembe akşamı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı. AK Parti meclis toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Askeralma Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine gelmiş, 30'ar 30'ar olmak üzere toplam 60 madde kabul edilirken son olarak üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi de oylandı ve kabul gördü.

Yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

Askerlik yasası henüz onaylanmadı. Perşembe günü TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı. Salı günü Meclis toplanacak ve yeni askerlik sistemi konusu gündeme gelecek. Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü bugün onaylanması bekleniyor.