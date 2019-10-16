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  3. Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri Yenikarpuzlu beldesi 1. derece askeri yasak bölgesinde bir grubu tespit etti.

Yunanistan tarafından geri gönderildikleri belirlenen ve yakalamaları bulunan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

Jandarmaya teslim edilen A.A, E.D. ve M.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

(AA)

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