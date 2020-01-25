Askeri yargıya ağır ceza
FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasını oluşturan ve 15 Temmuz darbecilerinin sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen 21 sanıktan 4’ü ağırlaştırılmış müebbet, 2’si müebbet, 13’ü de “FETÖ üyeliği”nden süreli hapis cezalarına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı yarbay Ali Müjdat Eski ve eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü albay Mehmet Oğuz Akkuş’u ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.