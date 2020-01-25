Askeri yargıya ağır ceza

Mahkeme heyeti, eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı yarbay Ali Müjdat Eski ve eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü albay Mehmet Oğuz Akkuş’u ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.