Askeri kaynaklar: Bölgede 10-15 bin terörist var, süre dolduğunda çekilmezlerse vurulacaklar

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Askeri kaynaklardan yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü üyelerinin her hareketi takip ediliyor.

Teröristlerin çekilmesi için verilen sürenin dolmasının ardından bölgedeki tüm teröristlerin etkisiz hale getirilecek.

Ayrıca, Suriye Savunma Bakanlığı ile herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığı belirtiliyor.

BÖLGEDE 10-15 BİN TERÖRİST VAR

Türkiye, ABD ile sıkı ve koordineli şekilde çalışmaya devam ederken, terör örgütünün de ABD nezaretinde bölgeden çıkışı sürüyor. Bölgeden şimdiye kadar 125 araçlık konvoy çıkışı gerçekleşti. Terör örgütü üyelerinin Haseke istikametine doğru gittiği belirtiliyor. Bölgede ise 10 ila 15 bin silahlı terörist olduğu biliniyor.

ABD'nin 30 bin tır silah yardımı yaptığı teröristlere, 30-35 bin kişilik silahlı gücü donatacak seviyede hafif ve ağır silah ile mühimmat desteği verildiği tahmin ediliyor.

HAREKATIN BAŞLAMASI İLE SÖZDE LİDERLER KAÇTI

Ortaya çıkan yeni bilgiler terör örgütünün Barış Pınarı Harekatı ile nasıl darbe aldığını da gözler önüne seriyor. Harekatın ilerlemesi ile bölgede faaliyet gösteren terör örgütünün sözde liderlerinin bölgeyi anında terk ettiği ortaya çıktı.

AMAÇ 440 KİLOMETRELİK ALANDA GÜVENLİ BÖLGEYİ OLUŞTURMAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki önceliği 120 kilometrelik alanı temizleyerek, 440 kilometrelik alanda Güvenli Bölgeyi oluşturmak. Suriye'de stratejik bir yol olan M4 karayolu oluşturulacak Güvenli Bölge için büyük önem arz ediyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu, bu hattın güneyi kontrol edilecek şekilde düzen alıyor.

Askeri kaynaklar, 120 kilometrelik alanın tamamının kontrol altında olduğunu bildirdi.

OPERASYONDA SİVİL HASSASİYETİ ÜST DÜZEYDE

Operasyon başlangıcından bu yana büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sivil hedefler kesinlikle ateş hattına alınmıyor. Sivil kıyafetlerin arkasına saklanan teröristler ise yakından takip ediliyor.

Terör örgütünün hudut hattı boyunca kurduğu tüneller ve mevziler de tek tek tespit ediliyor. Tünellerin bazıları kilometrelerce devam ederek şehirleri evlere bağlıyor.

ÖRGÜT 650 DEAŞ'LIYI SERBEST BIRAKTI

Terör örgütü YPG/PKK bölgenin kontrolünü kaybetmesinin ardından 650 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİN SAYISI 40'I GEÇTİ

Teslim olan teröristlerin sayısı 40'ı geçti. Yakalanan ve yaralananlarla birlikte toplam sayının 90'ı bulduğu belirtiliyor.

(TRT Haber)