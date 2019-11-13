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  3. Askeri cephanelikte patlama meydana geldi, Valilik ve Bakanlık'tan flaş açıklama

Askeri cephanelikte patlama meydana geldi, Valilik ve Bakanlık'tan flaş açıklama

Askeri cephanelikte patlama meydana geldi, Valilik ve Bakanlık'tan flaş açıklama

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte 2 ayrı patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 9 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmıştır" denildi.

Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, "Cephanelikte 2 ayrı patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 9 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.

Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.  

PATLAMAYLA İLGİLİ MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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