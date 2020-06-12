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  3. Askeri casusluk soruşturmasında karar: Müyesser Yıldız tutuklandı
12 Haziran 2020 Cuma 09:06 | Son Güncelleme:

Askeri casusluk soruşturmasında karar: Müyesser Yıldız tutuklandı

Askeri casusluk soruşturmasında karar: Müyesser Yıldız tutuklandı

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler Dükel ve Yıldız ile astsubay E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MÜYESSER YILDIZ TUTUKLANDI

Söz konusu isimlerden Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükle ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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Askeri casusluk soruşturmasında karar: Müyesser Yıldız tutuklandı
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