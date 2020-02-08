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  3. Askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

Askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

Askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

 Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dileriz."


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