16 Haziran 2020 Salı 20:04 | Son Güncelleme:
Asker uğurlaması değil salgına davet! 14 ev karantinada…
Uyarılar, önlemler nafile. Kırıkkale'de asker uğurlamasına katılan bir kişide korona-virüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı.
ÖNÜNE GELENE BULAŞTIRDI
İzmir’den bir yakınını askere uğurlamak için Karakeçili İlçesi’ne giden korona virüs taşıyıcısı şahıs önüne gelene hastalık bulaştırdı.
Aniden fenalaşan taşıyıcı tedavi altına alınırken İlçe Hıfzısıhha Kurulu alarm durumuna geçti.
ŞEHİRDE ALARM
Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 ev karantinaya alındı.
İlçe giriş-çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırılırken karantinadaki ailelerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.