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  3. Asker uğurlamalarında yine aynı görüntüler! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
05 Eylül 2020 Cumartesi 07:47 | Son Güncelleme:

Asker uğurlamalarında yine aynı görüntüler! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Asker uğurlamalarında yine aynı görüntüler! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
DHA

Koronavirüs vaka sayılarını arttığı Ankara'da, asker uğurlaması nedeniyle yapılan eğlencelerde koronavirüs tedbirleri yine hiçe sayıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrolsüz eğlence sonlandırıldı.

Koronavirüsün en çok vaka sayısı artışı yaşandığı Ankara'da tedbirler unutuldu. Asker uğurlamaları ile ilgili yapılan uyarılara rağmen Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde manzara yine değişmedi.Askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.

Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi. Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü. Sosyal mesafenin ortadan kaltığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.

Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi. Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

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