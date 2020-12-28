Aşıyla 1 ay içinde frene basacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeili Sinovac şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısı CoronaVac’tan 50 milyon doz sipariş edildiğini açıkladı. 4.5 milyon doz aşı, ülkeye giriş yaptıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarınca 2 hafta boyunca incelenecek.

Alman aşısı için gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal, “14 günlük inceleme periyodunda, içinde yeterli dozda madde var mı, toksik madde var mı, kirlenmiş mi, zararlı madde var mı 14 gün incelenecek. Oradan da onay çıkarsa, Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayını verecek ve 50 milyon aşı 25 milyon kişiye 3 aylık bir periyotta yapılacak. Çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye’de vaka sayılarının azaldığını belirten Ünal, “Bizim içerideki yoğun bakımımızda boş Kovid yatağı var. Vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman 1 ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız. Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak. Hiç ummadığınız hiç beklemediğiniz ölümler oluyor. Sizin ailenizden birisi sizin yakınınız gittiyse ciğerinizi yakıyor. O yüzden 1 ile binin farklı yok. Umut ederim bunlar başarılır ve daha fazla ölüme neden olmadan bu hastalığın önünü kesmeyi başarabiliriz” diye konuştu.

AB’DE KOORDİNELİ AŞILAMA BAŞLADI

27 AB üyesi ülke, ‘27 Aralık Avrupa Aşı Günü’nde risk grubu ve sağlık çalışanlarını aşılamaya başladı. Fransa’da 78 yaşındaki bir kadına ve 65 yaşındaki doktora yapıldı. Avusturya’da 5 kişiye, İtalya’da ise sağlıkçılara uygulandı. Almanya’da yaşlı bakım merkezindeki 101 yaşındaki Edith Kwoizalla, aşı yaptıran ilk kişi oldu.



AŞININ GELİŞİ 1-2 GÜN ERTELENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pekin’deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir” dedi.



GÜNLÜK 1.5 MİLYON AŞILAMA YAPILABİLİR



Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, etkinlik oranı yüzde 91.25 olarak açıklanan inaktif virüs aşısının yüz güldürdüğünü belirtti. Kayıpmaz, aşıların sağlık çalışanları önce olmak üzere her bir kişiye 2 doz olacak şekilde ayarlanıp dağıtıma hazırlanacağını söyledi. Kayıpmaz, “Aşılar eğer ülkemiz standartlarına uygun bulunursa öyle kullanıma girecek. Burada erken kullanım izni için gerekli mevzuat düzenlemesini, aşı ülkemize gelir gelmez insanlara vurulmaya başlanacak şeklinde yorumlamamak lazım” dedi.



ÖNCELİĞİMİZ KORUMA

Kayıpmaz, “Aşının ilk uygulanacağı grup sağlık çalışanları olacak ve gelen aşılar da her bir kişiye 2 doz uygulanacak şekilde ayarlanacak. Türkiye’nin alt yapısıyla günlük olarak 1 buçuk milyonun üzerinde insanın aşılanması teorik olarak mümkün” dedi. Aşıların Kovid-19 ile mücadelede salgının kilidini açacak anahtar olduğunu kaydeden Kayıpmaz, “Önceliğimiz korunma olmalıdır. Önceliğimiz aşılanma olmalıdır” dedi.



PIHTILAŞMANIN NEDENİ İLAÇLAR DEĞİL VİRÜS!



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların kalp krizine yol açtığı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Azap, Kovid-19 ilaçlarına ilişkin soruları yanıtladı: n İlaç sadece Kovid-19 testi pozitif çıkanlara mı veriliyor? Akciğer tomografisi uyumlu olup başka bir neden bulunamayan kişiler, hele temasları da varsa Kovid-19 hastası olarak kabul ediliyor. Kesin tanı almış hastalar gibi tedavi ediliyor. n Yan etkilerden korkan hastalar ilaçlarını almazsa nasıl sıkıntılar yaşayabilir? (Favipiravir) İlk gün sabah-akşam 8’er sonraki günler sabah-akşam 3’er tablet veriliyor. Tablet sayısı çok olduğu için yüksek doz gibi algılanıyor, aslında kullanılan en düşük dozu bu. Favipiravir grip virüsünün tedavisinde onaylı bir ilaç.



n İlaçların kalp krizine neden olduğu iddiası doğru mu? İlaçlar değil, tersine hastalığın kendisi vücutta pıhtılaşmayı artırarak damarların tıkanmasına ve kalp krizi, inme gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Zaten o yüzden ağır seyirli hastalara kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz.