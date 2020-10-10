Asitli saldırıya uğrayan Berfin: Affettiğim için çok pişmanım

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından yüzüne asit atılan Berfin Özek konuştu. Kasten yaralama suçundan 13 yıl 6 ay hapse çarptırılan saldırganı affeden Özek, bu kararından pişmanlık duyduğunu açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, 9 Nisan günü Berfin Özek, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri almış, 11 Nisan günü ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak avukatı Mehtap Sert'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

"TRAVMA İÇERİSİNDEYDİM"

Aradan geçen ayların ardından Berfin Özek, verdiği karardan pişman oldu. Casim Ozan Çeltik'i affederek yanlış bir karar verdiğini aktaran Özek, o dönem çok büyük bir travma içerisinde olduğunu söyledi.

Ruhen ve bedenen kendisini o zamanlar çok kötü hissettiğini aktaran Özek, "Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum." dedi.

Kararından sonra kendisini sorgulamaya başladığını ifade eden Özek, "Ailem her zaman yanımdaydı. Vermiş olduğum kararı desteklemiyorlardı hiçbir zaman. 'Kızım verdiğin karar yanlış, gel' dediler. Her zaman arkamda durdular. Ben şu an kendimi toparlamış bir durumdayım. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.

"KENDİME ÇOK ŞAŞIRIYORUM"

O dönem Casim Ozan Çeltik ile mektuplaştığını ve konuştuğunu anlatan Özek, şöyle devam etti:

"Evet, mektuplaştık. Bu süreçte konuşma fırsatımız da oldu. Ama hiçbir zaman o konuyla alakalı konuşmadık. 'Beni affeder misin bilmiyorum ama ben çok pişmanım' dedi. 'Yapılmayacak bir şey yaptım, tüm suç bende' dedi. O anki psikoloji ile ben de bu kararı aldım."

Şu an olsa böyle bir şey yapmayacağını aktaran Özek, o anki boşluğuna geldiğini ve çok yanlış bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

Kendisine şu an çok şaşırdığını ifade eden Özek, "Şu an kendimi iyi hissediyorum ve evet ailemin yanındayım. Kadın dayanışması halen sürüyor. Bu yaşadığım şey aslında bana güç veri diyebilirim. Çünkü insan düşünüyor; neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. İnsan her zaman doğru karar veremiyor. O anki boşluğa düştüğüm için doğru karar veremedim. Bundan sonra yardıma muhtaç olan, şiddete maruz kalan insanların har zaman yanında, arkasında olacağım." dedi.