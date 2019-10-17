Aşiretler de elini eteğini çekti... Teröristler şokta! 600 terörist firar etti

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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla büyük bozguna uğrayan YPG/PKK'da çözülme devam ediyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA ARTIK YALNIZLAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arap aşiretler, YPG/PKK'dan bütün desteğini çekmeye başladı. Rakka ve Tabga bölgelerine hakim olan aşiretlerin bu hamlesi YPG/PKK'yı iyice zora soktu.

ÖRGÜT ÇÖZÜLÜYOR

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütünde firarlar başladı. Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütünün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca 40 teröristte güvenlik güçlerine teslim oldu.

TEL ABYAD'DA YARALAR SARILIYOR

Tel Abyad'ın terör örgütünden arındırılmasından sonra bölgede yaralar sarılıyor. Türkiye, bölgede yaşayan vatandaşların normal yaşantılarına geri dönmesi için bütün imkanları seferber etmiş durumda.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI ARTIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın 9'uncu gününde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 637 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.