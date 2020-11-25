Aşının koruması için 4 hafta beklemek şart

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Türkiye’de yürütülen Kovid aşısı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vatandaşların aşılamadan sonra rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Oğuztürk şunları kaydetti: “Çin ve Alman aşılarında uygulama sonrası gönüllülerin çok az kısmında yüksek ateş, vücut ile baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, iştahsızlık gibi sistemik şikayetler görüldü. Sevindirici gelişme şu ki; Bağımsız Sonuç İzleme Komitesi, eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliğiyle ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.”

TEDBİRLERE DEVAM EDİLMELİ



“Aşı yapıldıktan sonra tamamen normal yaşama girmek doğru olmayacaktır çünkü hemen bağışıklık gelişmiyor. Kesin ve güvenilir bir bağışıklık için 3-4 hafta geçmesi gerekiyor. Bu nedenle belli bir süre daha maske takıp mesafe ve hijyen korunma tedbirlerine dikkat etmek gerekli. Ayrıca vaka artışıyla acil servislere ciddi bir yük bindi. Bu nedenle kritik problemler dışında acil servislere başvurulmamalı.”

Kayseri Şehir Hastanesi’nde aşı olan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Örnek olmak istedim ama tedbirlere uymaya devam” dedi.

ELİMİZDE BAŞKA SİLAHIMIZ YOK



Çin’de geliştirilen Kovid-19 aşısı, dün İstanbul ve Kayseri’de vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı. Kendisi de gönüllü olarak aşı yaptıran Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altıngönüllü “Gerçekten aşı dışında şu anda başka bir seçeneğimiz yok. Aralık ayından itibaren ülkemize 10 milyon doz aşının geleceği Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Özellikle risk grubundakilerden başlamak üzere tüm halkımızın aşılanmasını tavsiye ediyorum” dedi.