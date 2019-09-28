'Aşık olduğum HDP'li kız beni dağa çıkardı'

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na teslim olan 2 PKK’lı terörist, HDP aracılığıyla terör örgütüne nasıl katıldıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. HDP üyesi olan kız arkadaşının etkisiyle terör örgütüne katıldığını belirten teröristlerden biri, HDP’liler tarafından örgüte teslim edildiğini, bunun karşılığında HDP’lilerin 15 bin lira para aldığını söyledi. Terörist, “Kendi gözlerimle şahit oldum. HDP’nin gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, gençleri para karşılığında sattığını, günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına şahit oldum” dedi.

KIZLAR KULLANILDI

Teröristler HDP önünde eylem yapan annelerin bu direnişini desteklediklerini, doğru bulduklarını ve bütün annelerin bu eyleme katılmasını canı gönülden istediklerini söyledi. Teslim olan teröristlerden K.G., terör örgütüne katılmasında HDP üyesi kız arkadaşının büyük rolünün olduğunu söyledi. Kız arkadaşının HDP’ye üye olduğunu, orada çalıştığını bildiğini belirten K.G., “Beni örgüte kazandırmak için sözde ‘ben dağa çıkacağım, sen de gelir misin’ dedi. Burada beni kullandı, sevgisini kullandı. Bu da HDP’nin gerçek yüzü, kızları kullanıp gençlere karşı kullandırıp, sözde kendilerine aşık ve sevgi üzerine kurup kırsala göndermek” dedi.

İŞKENCE YAPTILAR

PKK’lı teröristin açıklamaları şöyle: “iki gün içerisinde ben yapamıyorum dedim. Dediler ki, sen örgüte elini verirsin kolun gider, kolun gider bedenin kalır, örgüt böyle bir şey dedi. Örgüte katılmak kolay, çıkmak ölümdür dedi. Üç gün sonra kaçmayı denedim, örgüt mensubu tarafından yakalandım. Kolumda plastik madde yakıldı, hâlâ izi de var.”

Diğer terörist M.T., 2012 yılında HDP aracılığıyla PKK terör örgütünü tanıdığını söyledi. M.T., “İlk önce HDP il binalarında gençlik çalışmalarında çalışmamı istediler. Daha sonra dağa katılmamı istediler. Ailemi de tehdit edip bu çocuğun peşini bırak, artık o sizin evladınız değil, artık o bizim evladımız dediler” ifadelerini kullandı.

TECAVÜZ VE İNFAZLARA ŞAHİT OLDUM

PKK terör örgütünde kaldığı süre içerisinde birçok infaz ve tecavüz olaylarına şahit olduğunu vurgulayan M.T., şu ifadeleri kullandı: “İnfazlar çok yaşandı, kaçmaya çalışanlar, iki insan arasında duygusal bir bağ oluştuğu zaman bunları direkt, sorgusuz sualsiz adamları infaz ediyor. Diyarbakır’da 2017 yılında PKK terör örgütü içerisinde tecavüz olayına şahit oldum. 2017 yılında genç bir kıza tecavüz edildi.”

BİR KIZ İNTİHAR ETTİ

“Tecavüz edildikten sonra kadın intihar etti, bir grup kadın bu kızı gömdü. 13-14 yaşındaki kız çocukları özellikle PKK terör örgütü içerisinde cinsel istismara maruz kalıyorlar. Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan’ın yanında 30 tane genç kız var. Bunları bizzat ben gördüm, şahit oldum.”