'Aşıdan zarar gelmez'

Çinli Biyoteknoloji firmasının Faz-3 aşamasına gelen Covi-2 aktif aşısı, ilk olarak Kayseri Şehir Hastanesi’nde çalışan Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun’a uygulandı. Bilim Kurulu Üyesi ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik şu bilgileri verdi: “Dünyada 6 bin kişiye bu aşı yapıldı. Aşı tam zayıflatılmış SARS koronavirüsün tam hücre yapısını içeriyor. Dolayısıyla bu aşı ile etkinliğini, yan etkileri var mı? Yok mu? Bunları araştıracağız.”

Gönüllü hemşire Şerife Dursun ise şöyle konuştu: “Bu zamana kadar yapılan hiçbir aşıda risk görülmedi. Hiçbir aşı Kovid kadar zarar vermez.”