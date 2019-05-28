Aşı ve kanser ilacında Küba-Türkiye İşbirliği

İlaçta yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda uluslararası ikili işbirliklerine hız verildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından, Küba ile aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının üretimi konusunda çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre’de düzenlenen 2. Dünya Sağlık Asamblesi’ndeki temasları kapsamında, Küba, Portekiz, Irak, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Endonezya ve Çekya sağlık bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan üst düzey heyetler tarafından, aşı yerlileştirme ve teknoloji transferi çalışmaları kapsamında son iki ayda Küba, Güney Kore, Bangladeş ve Endonezya’da önemli çalışmalar yürütüldü.

HEYET BU HAFTA GELİYOR

Küba ile 27 Ekim 2018’de Ankara’da imzalanan mutabakat zaptının ardından irtibatlar hız kazandı. Bakan Koca’nın, Cenevre’de Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, enfeksiyonlara karşı aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulması kararı alındı. Özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba’dan üst düzey bir heyet, bu hafta Türkiye’ye gelecek. Küba ilaç kurumu BioCubaPharma Başkanı ve kurum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Her 100 kutunun 80’ini ülkemizde üretiyoruz

SAĞLIK Bakanı Koca, ilaçta başlatılan millileşme çalışmalarının, tüm sağlık ürünlerine yaygınlaştırılacağına işaret etti. Nihai amacın ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde ve tıbbi cihazda kendi kendine yetebilen bir ülke durumuna gelmek olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti: "Bugün, tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80’ini ülkemizde üretiyor hale geldik. Ancak bu rakam, değer bazında yüzde 46 seviyesinde kalmıştır. Aşı için ayrılan bütçe, 2017’de 820 milyon, 2018’de ise yaklaşık 930 milyon TL oldu."

2023 YILINA KADAR TAMAMINI YERLiLEŞTiRECEĞiZ

Bakan Koca, "2023 yılına kadar aşıların tamamının yerlileştirilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede difteri-tetanos, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, 5’li karma aşı, hepatit, suçiçeği aşılarının yerli üretimi için çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.