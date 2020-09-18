'Aşı hafif halsizlik ve baş ağrısı yaptı'

Çin’de geliştirilen Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması, Brezilya ve Endonezya’nın ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anlardan bir gün sonra Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, aşı uygulamasına ilişkin merak edilenleri cevapladı.

6 AYLIK KORUMA ZİNCİRİ KIRAR



Prof. Dr. Murat Akova: “Kullandığımız aşı, inaktive bir virüs aşısı. Burada virüs önce öldürülüyor. Bu bağışıklık sistemini iyi uyardığını bildiğimiz bir yöntem. Şu anda dünyada Faz-3 aşamasında 9 çalışma var ve bunların dördü inaktif aşı. Hacettepe’de başladık, Türkiye’de 25 merkezde sürdüreceğiz. Toplamda 13 bin kişide denenecek. Bu, hastalık kırıcı sayı olarak belirlendi. Bunların bin 200’ü riskli grup olan sağlık personeli olacak. Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı, yarısına da yine kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim. Eğer aşı yapılan grupta hastalık görülmemişse, o zaman geri dönüp boş aşı alanlara ‘size de aşı öneriyoruz, aşı etkili oldu’ diye, onlara da aşıyı yapacağız. 28. ve 42. günlerde kontrol yapılacak. Aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki yok. 3 gönüllümüzde hafif kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı ve baş ağrısı yaptı. Aşı altı aylık bir koruma bile sağlasa salgın zincirini kıracak.”

SIRADA BAŞKA AŞILAR DA VAR

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: “Gönüllülerin takibi günlük olarak yapılacak. Bunu 2.5-3 ay süreyle takip edeceğiz. Kanlarında antikor, T hücre, yan etki var mı bakacağız. Her şey düzgün giderse yılbaşında ruhsatlanmalar biter, 2021’in ilk aylarında yaygın bir aşılama olur. Üç aydır bu aşıya hazırlanıyoruz. Bunu bitirince sırada başka aşılar da var.’

AŞI DENEMESİ KİMLERE YAPILABİLİYOR?

Aşı uygulaması, 18-60 yaş arası kişilere yapılabiliyor. Bu kişilerin daha önce Kovid geçirmemiş ve hamile olmaması gerekiyor. Çalışmaya gönüllü olmak isteyenler, Hacettepe Aşı Merkezi ve belirlenen 25 merkeze başvuruda bulunabilir.

ZATÜRREE AŞISI KOVİD’E KARŞI KORUMAZ



Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen zatürree aşısı için sağlık ocaklarının önünde kuyrukta bekleyen insanlara tepki gösterdi: “Zatürree aşısı denen pnömokok aşısı Kovid’e karşı korumaz. Bu başka bir mikrop.”