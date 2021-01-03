Aşı görevdir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 aşısını yaptırmanın hem kişisel hem de toplumsal bir görev olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu virüs mutasyona uğrayıp yok olmadığı sürece biz tedbirlere devam etmek zorundayız. Normal hayata geçebilmemiz için toplumun önemli bir kısmının bağışıklık kazanması gerekiyor. Aşılanarak hasta olmuyoruz, aynı zamanda başkalarına da bulaştırma riskimiz azalıyor. Aşılanmayan kişiler yine risk altında olacak. O nedenle aşılanmayan kişilerin tekrar düşünmelerini öneriyorum.”

HASTALANMADAN ÖNLEM ALIN

“Salgın bitse de virüs kalacak, aşı virüsü öldürmüyor. Aşılandığımızda bağışıklığımız bu virüsü tanırsa karşılaştığında hasta olmanızı önlüyor. Önemli olan hasta olunca mücadele etmek değil, hasta olmadan aşı olup tedbirlere uymak.”



Bilim Kurulu Üyesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli: “Bu mutasyonun 8 tane tutunma proteini üzerinde olmasından dolayı aşı veya enfeksiyon geçirerek bağışık hale gelmiş kişilerde sorun oluşturup oluşturmayacağı tartışma konusu. Yapılan ön çalışmalar aşıların etkinliğini çok etkilemeyeği yönünde. Ancak bu kadar değişikliği biriktirmiş virüs üzerinde yeni mutasyonlar olursa daha büyük sorun ortaya çıkabilir, bu da ürkütücü.”

AŞILAR ADAPTE EDİLEBİLİR

“Aşılar bu yeni varyanta adapte edilebilir. Bu da güvenlik çalışmalarının tekrarlanması, aşılara erişimin 5-6 ay sarkması demek. Şu anda uygulanmakta olan önlemler virüsün yayılımını engellemekte oldukça etkin. Gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyorum. Biz yine de rehavete kapılmadan tedbirlere harfiyen uyalım. Tehlike geçmiş değil, en kısa çözüm de aşılanmak. ”



İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner: “Mutasyona uğrayan virüsün bulaşma oranı arttı ama hastalığın ölümcüllüğünün arttığına dair hiçbir kanıt yok. Aslında hastalığın seyrini ağırlaştırmadı ama virüsün hücreye tutunmasını kolaylaştırdı. Önlemleri almaya devam ettiğimiz sürece ne kadar bulaşıcı olduğunun pratik olarak bir önemi yok. Kurallara uyduğumuz sürece mutasyon bizi etkilemez ancak gevşersek her zamankinden daha ağır bedel öderiz. Mevcut mutasyon, aşıların etkinliği ile ilgili acil bir aksiyon almayı gerektirmiyor. Tabii mutasyonlar arttıkça elbette ki bizim antikorlarımız yeni şekli tanıyamayabilir ama şu an için böyle bir risk gözükmüyor.”