Son dakika: Asgari ücretin ardından peş peşe zam! Milyonlarca işçiye ikramiye müjdesi...

Milyonlarca işçiye ödenen ilave tediye parası dün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Asgari ücrete getirilecek olan zam miktarı, ikramiyeleri de etkileyecek. Bir sonraki tediye ödemeleri ise 23 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 915 lira ikramiye ödenirken ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin dün yatırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de ilave tediyelere dahil olduğunu belirterek, "Türkiye için değer üreten, kalkınmanın büyük destekçisi olan işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

YILDA 4 KEZ ÖDENİYOR

Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyeler 52 günlük olup, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Yasayla güvence altına alınan ilave tediye hakkından bütün kamu işçileri yararlanıyor. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET, İKRAMİYELERİ DE ETKİLEYECEK

Yüz binlerce çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplanacak. Çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak.

Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak.



Asgari ücret zammının netleşmesinin ardından işçilerin ikramiyelerine gelecek olan zam miktarı da belli olmuş olacak.