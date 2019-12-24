Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9507
  • 6,6041
  • 285.133
  • 113153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Asgari ücret ve değerli konut vergisi hakkında flaş açıklama!

Asgari ücret ve değerli konut vergisi hakkında flaş açıklama!

Asgari ücret ve değerli konut vergisi hakkında flaş açıklama!

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, değerli konut vergisi ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kalın değerli konut vergisi için, "Çalışma yapılacak, 1 yıllık erteleme olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek." ifadelerini kullandı. Asgari ücret için ise "Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor." dedi..

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ve değerli konut vergisi açıklaması

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, değerli konut vergisi ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kalın değerli konut vergisi için, "Çalışma yapılacak, 1 yıllık erteleme olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek." ifadelerini kullandı. Asgari ücret için ise "Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor." dedi.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, değerli konut vergisi ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir değerlendirmesi oldu. Bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılacak. Konuyla ilgili 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Sonrasında bunun üzerinde bir karar verilecek. Gelen değerlendirmeleri, eleştirileri, çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz." dedi.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

İbrahim Kalın, ''Asgari ücret konusu gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Diğer tarafların da değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da değerlendirilmesi olacak. Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.


Sefirin Kızı Çukur'u tahtından mı ediyor?
Pınar Deniz ve Berk Cankat çiftinden üzen haber!
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
<p>Olay, sahil kenti Umhlanga’da bir süpermarkette meydan geldi. 2 yaşındaki torununu alışveriş sepe

Sever Gibi Yapıp Çocuğu Kaçırdı, Son Anda Yakalandı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyada en çok satan telefon hangisi

Avrupa'nın en çok maaş ödeyen 20 kulübü!