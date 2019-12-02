AGİ dahil asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2020 son dakika ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari ücret zam oranı ne kadar? Vatandaşlar heyecanla Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak olan toplantının sonucunu bekliyorlar. İlk toplantının yapılmasının ardından ikinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar alınacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2019 yılında yüzde 26,1 arttı. Asgari ücret halen brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET 2020 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlk toplantının yapılmasının ardından ikinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar alınacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Komisyon, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.