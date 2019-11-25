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  3. Asena mesaj attı ortadan kayboldu... Kaçtı mı, kaçırıldı mı?

Asena mesaj attı ortadan kayboldu... Kaçtı mı, kaçırıldı mı?

Asena mesaj attı ortadan kayboldu... Kaçtı mı, kaçırıldı mı"

Antalya’da 20 Kasım’da Asena Cankabaktepe (19), pazarda satması gereken kıyafetleri ablasına götürmek için evden çıktı.

En son elinde kıyafet dolu hurçla yolda yürürken görüntülenen Cankabaktepe, ortadan kayboldu. Genç kız, aynı gün ablasına, “Kuzum hakkını helal et. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, telefonunu kapattı. Kızının kaçırıldığını söyleyen anne Meral Ünal, “Arkadaşlarından Asena’nın biri tarafından tehdit mesajları aldığını öğrendim” dedi. Asena’nın 2 ay sonra sözlüsüyle nişanlanmayı planladığı öğrenildi.


İlk kez görüntülendiler 
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