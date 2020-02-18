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  3. ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili olarak bugün bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, su altı sistemleri, elektronik-harp sistemleri ve elektro-optik sistemlerinin tedarikinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663 milyon 474 bin 642,10 TL'dir." denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2023'te gerçekleştirileceği bildirildi.

(AA)


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