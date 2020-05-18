ASELSAN 'BizBize' ile konuşacak

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, dünyada yaygın olarak kullanılan kimi uygulamaların kullanıcılarının çalınan verilerinin satışa konulmasıyla gündeme gelen güvenlik ihtiyacına çözüm olması adına XperMeet isimli video konferans uygulaması geliştirdi. Şirket, uygulama için küresel pazarlarda XperMeet, Türkiye’de ise “BizBize” isimlerini kullanacak.