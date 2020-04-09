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  3. Asansörü tamir etmek için çıktılar, gördükleri karşında şok yaşadılar!

Asansörü tamir etmek için çıktılar, gördükleri karşında şok yaşadılar!

Asansörü tamir etmek için çıktılar, gördükleri karşında şok yaşadılar!

Çorum'da bir iş merkezinin görevlileri, arızalanan asansör için çıktığı çatı katında insan kafatası ile karşılaştı. Kafatası incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çorum Yeniyol Mahallesi Sel Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde arızalanan asansör için görevliler çatı katına çıktı. 

DHA'nın aktardığı habere göre, burada asansör odasına giren görevliler, insan kafatası ile karşılaştı. Şok yaşayan görevlilerin ihbarı ile gelen polis ekipleri çatı katında incelemelerde bulundu. 

Savcılık talimatı ile kafatası incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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