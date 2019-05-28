Aş acısı çekene devlet terapisi

Bülent ŞANLIKAN

Sağlık Bakanlığı, başta teknoloji ve kumar olmak üzere davranışsal bağımlılıklara karşı ülke genelinde mücadele baş-lattı. 2018’den itibaren kurulan ‘Sağlıklı Hayat Merkezileri’ndeki uzmanlar, aşk acısına da, alışveriş bağımlılığına da bi-limsel formüllerle çözüm üretiyor. Buna rağmen bağımlılık devam ediyorsa, kişi daha kapsamlı tedavi için sağlık ku-rumlarındaki psikolog ve psikiyatristlere yönlendiriliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş, projenin detayların TBMM’de Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu’nda anlattı: w Yelda Gökdağ

'ALO 191' hattına 181 bin çağrı

Sağlık Bakanlığı, kendi rızası dışında ailesinin talebi üzerine 2018’de 6 bin 872 uyuşturucu bağımlısının koruma altına alındığını duyurdu. 7 gün 24 saat hizmet veren 'ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Hattı’na ise Temmuz 2015’ten Aralık 2018'e kadar 181 bin 13 çağrı yapıldı. Çağrıların yüzde 37’i ni bireylerin kendisi yaparken, yüzde 45’i bir yakını için yar-dım istedi. Bakanlık ayrıca uyuşturucu bağımlılığı gibi hastalıklar için zorunlu tedavi merkezi kuracak. İlk merkezler İs-tanbul Erenköy Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde oluşturulacak.

Hem sağlığı hem hayatı etkiliyor

“Davranışsal bağımlılıklar, sosyal ilişkilerde bozulmayı ve aile bağlarında zayıflamayı da beraberinde getiriyor. Çocuklarda bilgi erişimine ulaşmakta gecikme, duygu kontrolünde güçlü kişilik bozuklukları, obezite, dikkat bozukluğu gibi birçok sağlık problemi davranışsal bağımlılıktan kaynaklanıyor. Bağımlılar, sanal ve gerçek arasındaki farkı ayırt etmede güçlük yaşıyorlar, akademik ve iş başarıları zayıflıyor, hatta kaza ve yaralan-malar yaşanabiliyor.”

55 ilde 97 merkez

“Bugüne kadar 168 meslek elemanını eğittik, 6 eğitim yaptık. 55 ildeki 97 merkezde geçtiğimiz mart ayında 405 kişi bireysel danışmanlık hizme-timizden faydalandı. Buralardaki çalışmayı düzenlemek adına 10 Mart 2019’da buralarla ilgili yönetmelik de hayata geçirildi.”

Takıntı, ilaçla tedavi edilir

Saplantılı aşkın tedavisinde devlet desteğinin önemine vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Burcu Gerdaneri Eker, şöyle dedi: “Kişinin kendisini feda eder gibi aşk acısı çekmesi patoloji (hastalık) var demektir. Kişilik bozukluklarında patoloji yoktur. Ama işin içine patoloji girdiğinde iç görü ortadan kalkar. Bu tür durumlarda ilaç tedavisi, iyi bir kontrol ve psikiyatrik bir tedavi gerekir. Bu kişiler tedavi edilmedikçe çevresine zarar verme potansiyeli oldukça yüksektir.”