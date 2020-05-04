Artvin'de 17 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Artvin'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "evde kal" çağrılarına uyulmasıyla 17 gündür koronavirüs testi pozitif çıkan olmadı.

DHA'nın haberine göre, vaka sayısı kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören koronavirüs tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Kent genelinde toplam 857 test yapılırken, bunlardan 39'u pozitif çıkmıştı.

Salgın sürecinde 5 hastanın yaşamını yitirdiği şehirde Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar koronavirüs tanısı koyulmuş hasta bulunmuyor.