Artırılmış gerçeklik ile fobi tedavisi

Projenin mimarlarından Saadet Yapan, PhobiAR’ın Ağustos 2021’den itibaren psikoterapide etkin olarak kullanılabileceğini söyledi. Yapan, “Araştırmalar kedi, köpek ve böcek fobilerinin yaygın bir bozukluk olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Psikolog veya psikiyatri uzmanları web sitemiz üzerinden bu teknolojiye ulaşabilecek. Cep telefonu uygulamalarımızın geliştirme süreci tamamlandı ve ilk sürümleri Google Play Store ve App Store’da yayınlandı” dedi.

GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİN GURURU



Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu: “Vizyonu geniş gençlerimiz, kendi topraklarında Türkiye’nin geleceğini inşa ediyorlar. Ülkemizin gururu olacaklar.”

DİĞER ÇALIŞMALARA IŞIK OLACAK



Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli: “Üniversitemiz bünyesinde inovasyon alanında büyük altyapı yatırımları yapıldı. Bu projenin diğer çalışmalara da ışık olacağına inanıyorum.”