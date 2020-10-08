Artık açık Maraş

1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş’ın kademeli olarak açılma süreci başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamayla ilk adımın atılacağını duyurmuş oldu. Maraş’ta ilk etapta kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesi halkın kullanımına sunulacak. Kente yerleşime ise bir süre daha izin verilmeyecek. Önceki gün iş makineleri girerek sahil hattında düzenleme yaptı.

Bir dönem adanın en gözde tatil yöresi olan Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.

HAYALET ŞEHİRDİ



“Hayalet Şehir” olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu edilmişti. Bölgenin mülkiyeti konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamaması nedeniyle bölgeye Türk ve BM askeri dışında kimse giremiyor. İçeride kullanımda olan sadece BM’ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi bulunuyor. Türkiye, Maraş’ın vakıf malı olduğunu belgeleri ile ortaya koydu. Bölgenin Kıbrıs’ı Fetheden Lala Mustafa Paşa tarafından vakfedildiği ispatlandı.

KOALİSYON DAĞILDI



KKTC’de koalisyon ortaklarından Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-HP hükümetinden çekildiğini duyurdu. HP Lefkoşa Milletvekili, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ziyareti sırasında kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarına yönelik paylaşımda bulunmuştu. Maraş’ın askeri bölge statüsünün devam ettiğini belirten Özersay, bunun değişebilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini de vurgulamıştı.

RUSYA, BM VE AB YİNE AYNI



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs’ın Kapalı Maraş’ı açma planından ciddi endişe duyduğunu açıkladı. BM ve AB’den yapılan açıklamalarda da atılan adımın adada gerginliği artıracağı belirtildi.