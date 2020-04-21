Artemisia bitkisi nedir, ne için kullanılır? Artemisia bitkisinin faydaları nelerdir? İşte Artemisia otu!

Artemisia bitkisi ya da diğer bir adıyla pelin otu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Kuzey ya da Güney yarımkürede bulunan bu bitki Yavşan ya da Pelin, papatyagiller familyasında bulunuyor. Artemisia bitkisi (pelin otu) nedir? Artemisia bitkisinin faydaları nelerdir?Türkiye’de Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yabani olarak yetişen ve kırmızı çiçekleri olan Artemisia ile ilgili detaylı bilgi haberimizde.

ARTEMİSİA BİTKİSİ (PELİN OTU) NEDİR?

Pelin otu (Artemisia absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitki olan pelin otu, hekimlikle kullanılır. Pelin otu Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yabani olarak yetişir, kırmızı çiçekleri vardır.

Dağlarda yetişen tadı acı olan bir çiçektir ve ilaç yapımında kullanılır. Oldukça acı bir ottur. Mide ve bağırsak ülseri ile böbrek yetmezliği olanlar pelin otu kullanmamalıdır.

ARTEMİSİA BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Komisyon E’nin 06.07.1988 tarih ve 122 nolu Monografi bildirisi yayınlamış ve başta; mide bağırsak rahatsızlıklarından kolit, ishal, kabızlık, kramplar, sindirim zafiyeti, mide ve safra salgı yetersizliği, karaciğer yağlanmasına karşı kullanılır. Ayrıca histeri, sara, bağırsak kurtları ve solucanlar, sürekli kusma, bayanlarda adet bozukluklarına karşı kan dolaşımını artırıcı ve teskin edici olarak kullanılır.

Halk arasında; sindirim sistemi hastalıklarından iştahsızlık, mide ülseri, yanma ve ekşime, düzensiz adet halleri kokuşmaları, yorgun ayaklar, kadın hastalıkları, uyku rahatsızlıkları, kansızlık, iştahsızlık, tıkanma, şişkinlik, anasiditet (mide asidi yokluğu) mide asidi hafifliği (subasiditet) ve bağırsak solucan ve kurtlarına karşı kullanılır. Homeopati’de; başta saraya, ayrıca kekeleme, uyku rahatsızlıkları ve çırpıntıya karşı kullanılır.