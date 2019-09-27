Artçı deprem nedir öncü deprem nedir? Artçı deprem neden olur?

Artçı deprem nedir öncü deprem nedir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dün İstanbul’da saat 13.59’da merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından artçılar bugün de devam ediyor. Akıllara büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu? sorusu geliyor. Vatandaşlar Artçı deprem nedir öncü deprem nedir? sorusunu araştırıyor. İşte yanıtı..

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Dünyanın en büyük doğal afetleri arasında yer alan depremlerden sonra aynı bölgede artçı depremler meydana gelir. Artçı deprem ana depremden sonra gelen hafif depremdir. Artçı sarsıntılar ana depremin oluştuğu merkezde gerçekleşir fakat daha düşüktür. Artçı deprem ana deprem sonrası 2 ila 3 ay devam edebilmektedir. Küçük sarsıntılar şeklinde olan deprem giderek şiddetini daha da kaybederek seyrekleşir.

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR?

Ana şok sonrası yerkürede değişen katman şekilleri, depremle birlikte hareket eder ve sürtünmeler devam eder, bundan ötürü artçı depremler de şiddeti düşük şekilde hissedilir.

Ana depreme göre daha küçük deprem olan artçı depremleri hafif sarsıntılar olsa da başka yerdeki fayların büyük sarsıntılar oluşturmasına neden olur.

ÖNCÜ DEPREM NEDİR?

Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntı öncü deprem oluyor.