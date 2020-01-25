Artçı deprem nedir, ne kadar sürer? Elazığ'da kaç tane artçı deprem oldu?

Artçı deprem nedir, ne kadar sürer? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada bölgenin oldukça aktif olduğu ve hasarlı binalardaki insanların evlerine girmemesi söylendi. Artçı deprem nedir, ne kadar sürer? sorusunun yanıtı haberimizde..

ELAZIĞ'DA KAÇ TANE ARTÇI DEPREM OLDU?

Elazığ'da dün yaşanan 6.8'lik depremin ardından artçılar yaşanmaya devam ediyor. 228 artçı deprem meydana geldi.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada "Bilgiler geldikçe güncelliyoruz. Depremin merkezi Elazığ Sivrice. Şu anda 6.6 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin şiddeti ise merkeze yakın yerlerde 7 şiddetinde deprem olarak algılanıyor. Bölge oldukça aktif. Önümüzdeki yıllarda da böyle depremlerle karşılaşabiliriz. Artçı sarsıntılar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.