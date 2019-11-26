Arnavutluk'ta deprem mi oldu? 26 Kasım 2019 Kandilli son dakika deprem haberleri..
Arnavutluk'ta deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinden depremler meydana geliyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. 26 Kasım Kandilli son dakika deprem haberleri sizlerle..
Arnavutluk'ta deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından arama motoruda yoğun olarak aranıyor. Depremi hissedenler internette deprem haberlerini arıyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. 26 Kasım Kandilli son dakika deprem haberleri sizlerle..
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ARNAVUTLUK'TA DEPREM..
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu bilgisi geliyor.
6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
7 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ
Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.