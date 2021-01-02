02 Ocak 2021 Cumartesi 19:19 | Son Güncelleme:
Arnavutköy'de tepki çeken görüntü: Polisi karşılarında görünce kaçtılar
DHA
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yakıp, piknik yapan kişiler polisi görünce kaçmaya çalıştı. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi.
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yakıp, piknik yapan kişilere polis ceza kesti.
DHA'da yer alan habere göre, Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlar ormanlık alanda piknik ateşi yaktı.
Gençler ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi burada oyunlar oynadı.
İhbar üzerine ormanlık alana çok sayıda ekip aracıyla baskın yapan Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesti. Çocuklar ise kaçmaya çalıştılar.