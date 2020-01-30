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  3. Arnavutköy'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

Arnavutköy'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

Arnavutköy'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli ile Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği belirlenen PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye gelen 1 kişi de emniyet güçlerine teslim oldu.

Arnavutköy, İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markete 21 Ocak günü el yapımı patlayıcı atılması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

PKK'NIN SÖZDE GENÇLİK HAREKETİNE DARBE

Olay hakkında araştırma başlatan terör polisi, saldırıyı terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi)'nin yaptığını belirledi. Örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaparak İstanbul'da bulundukları tespit edildi.

PYD/YPG BAĞLANTILI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

PKK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG içerisindeki terör örgütü üyeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi ile terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli 28 Ocak'ta eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünde faaliyet gösterdikten sonra kaçarak Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiğini ve 2 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden 1 şüpheli de emniyet güçlerine teslim oldu.

7 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

DHA


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