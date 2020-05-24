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  3. Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi: 4 yaralı
24 Mayıs 2020 Pazar 16:25 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi: 4 yaralı

Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi: 4 yaralı

Arnavutköy'de iki aile arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki aile üyelerinin kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Hastane Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan 2 ailenin üyeleri sokakta birbirine girdi. Kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Sokağa savaş alanına çeviren kavgada 3 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı.

Kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgayı mahalle muhtarı ve polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Olay sonrası kavgaya karışan her iki gruptan da çok sayıda kişi göz altına alındı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günde ellerinde silahlarla ateş açan gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi.

(DHA)


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