Arnavutköy'de çifte cinayet: Önce eşini sonra arkadaşını öldürdü

Arnavutköy'de meydana gelen olayda, Ersin Y. isimli saldırgan ormanlık alanda eşi Elif Y.'yi silahla ateş ederek öldürdü. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne gelen Ersin Y., arkadaşı Emrah Erdoğan'ın evini basarak kurşun yağdırdı.

DHA'da yer alan habere göre, arkadaşının evine gelen saldırganın kapısını Erdoğan'ın eşi açtı. Ersin Y. bir anda eve girerek Emrah Erdoğan'a ateş etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Emrah Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözlerinin önünde eşi öldürüken kadın sinir krizi geçirdi.

İKİ CİNAYETİ DE İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ersin Y.'nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.