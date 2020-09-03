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  3. Arnavutköy'de akılalmaz görüntü: Çocuklara aldırış etmedi, koltuğu 5'inci kattan aşağıya attı
03 Eylül 2020 Perşembe 11:10 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de akılalmaz görüntü: Çocuklara aldırış etmedi, koltuğu 5'inci kattan aşağıya attı

DHA

İstanbul Arnavutköy'de bir hurdacı, sokakta oynayan çocuklara aldırış etmeden aldığı eski koltuğu 5'inci kattan aşağıya attı.

Arnavutköy'de bir hurdacı, satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine 5'inci kattan aşağıya attı.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde hurdacının 5'inci kattan attığı koltuğun sokakta oynayan çocukların çok yakınına düştüğü görülüyor.

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Arnavutköy'de akılalmaz görüntü: Çocuklara aldırış etmedi, koltuğu 5'inci kattan aşağıya attı
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