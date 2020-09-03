03 Eylül 2020 Perşembe 11:10 | Son Güncelleme:DHA
Arnavutköy'de akılalmaz görüntü: Çocuklara aldırış etmedi, koltuğu 5'inci kattan aşağıya attı
İstanbul Arnavutköy'de bir hurdacı, sokakta oynayan çocuklara aldırış etmeden aldığı eski koltuğu 5'inci kattan aşağıya attı.
Arnavutköy'de bir hurdacı, satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine 5'inci kattan aşağıya attı.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde hurdacının 5'inci kattan attığı koltuğun sokakta oynayan çocukların çok yakınına düştüğü görülüyor.