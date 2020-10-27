  • $8,1851
  • 9,6641
  • 501.844
  • 1152.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Arkadaşının düğününde dizine havai fişek saplandı... Sakat bırakan ihmale 350 bin liralık dava
27 Ekim 2020 Salı 23:54 | Son Güncelleme:

Arkadaşının düğününde dizine havai fişek saplandı... Sakat bırakan ihmale 350 bin liralık dava

Arkadaşının düğününde dizine havai fişek saplandı... Sakat bırakan ihmale 350 bin liralık dava
DHA

Davetli olduğu düğünde dizine havai fişek saplanan Selime Kılıç, sakat kaldı. Koltuk değneklerine mahkum olan genç kadın, tehlikeye rağmen tedbir almayan mekan sahibine 350 bin TL'lik tazminat davası açtı.

İstanbul Sarıyer’de geçen yıl 7 Temmuz’da Selime Kılıç (30), bir arkadaşının açık mekanda düzenlenen düğününe katıldı. Gelin ve damadın yürüme yolundaki sağlı sollu volkan denilen havai fişekler bir anda patladı. Fişeğin içindeki metal tablalardan biri Kılıç’ın diz kapağına saplandı. Acı içinde yere yığılan kadın hastaneye kaldırıldı, acil ameliyata alındı. Ancak tüm müdahalelere ve dizine takılan proteze rağmen sakat kaldı. Suç duyurusunda bulunan Kılıç, hiçbir tedbir almayan mekan sahibine de 350 bin TL’lik tazminat davası açtı.

TEK BİR UYARI DAHİ YOKTU

Selime Kılıç’ın avukatı Avukat Selim Babaoğlu, mekanda havai fişeklerle ilgili uyarı tabelasının bile bulunmadığını belirterek şöyle konuştu: “İlk müdahaleyi araçtan aldıkları ilk yardım ekipmanlarıyla yapmışlar. Mekan sahibi, organizasyonu denetlemek sorumlu. 30 yaşındaki müvekkilimin artık koşamayacak, eş bulma ihtimali de düştü. Bunun için hem ceza hem de tazminat davası açtık.” 

MERDİVEN BİLE ÇIKAMIYOR 

Bacağını bükemeyen ve tamamen açamayan Selime Kılıç, merdiven çıkamadığı için annesinin yanından taşınıp kiralık ev tutmak zorunda kaldı.

<p>Mersin Anamur'da ilçesindeki çıkan yangınla ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre, 50 hane

Mersin Anamur'da orman yangını: 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya Karayolu kapatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul barajlarındaki barajların su seviyesi de yüzde 30'a kadar geriledi

Taksim'de maske denetimi: Drone tespit etti polis ceza kesti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.