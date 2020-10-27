Arkadaşının düğününde dizine havai fişek saplandı... Sakat bırakan ihmale 350 bin liralık dava

İstanbul Sarıyer’de geçen yıl 7 Temmuz’da Selime Kılıç (30), bir arkadaşının açık mekanda düzenlenen düğününe katıldı. Gelin ve damadın yürüme yolundaki sağlı sollu volkan denilen havai fişekler bir anda patladı. Fişeğin içindeki metal tablalardan biri Kılıç’ın diz kapağına saplandı. Acı içinde yere yığılan kadın hastaneye kaldırıldı, acil ameliyata alındı. Ancak tüm müdahalelere ve dizine takılan proteze rağmen sakat kaldı. Suç duyurusunda bulunan Kılıç, hiçbir tedbir almayan mekan sahibine de 350 bin TL’lik tazminat davası açtı.

TEK BİR UYARI DAHİ YOKTU



Selime Kılıç’ın avukatı Avukat Selim Babaoğlu, mekanda havai fişeklerle ilgili uyarı tabelasının bile bulunmadığını belirterek şöyle konuştu: “İlk müdahaleyi araçtan aldıkları ilk yardım ekipmanlarıyla yapmışlar. Mekan sahibi, organizasyonu denetlemek sorumlu. 30 yaşındaki müvekkilimin artık koşamayacak, eş bulma ihtimali de düştü. Bunun için hem ceza hem de tazminat davası açtık.”

MERDİVEN BİLE ÇIKAMIYOR



Bacağını bükemeyen ve tamamen açamayan Selime Kılıç, merdiven çıkamadığı için annesinin yanından taşınıp kiralık ev tutmak zorunda kaldı.