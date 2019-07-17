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  3. Arkadaşı tuzağı fark etti, dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Arkadaşı tuzağı fark etti, dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Arkadaşı tuzağı fark etti, dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Sinop'ta, emekli Bahattin Öztürk (54) kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyerek para isteyen dolandırıcıların tuzağından arkadaşı sayesinde kurtuldu.

Emekli Bahattin Öztürk'ü cep telefonundan arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" diyerek, para istedi. Öztürk de bankaya giderek, hesabındaki 46 bin TL'yi çekti. Öztürk, parayı bir poşete koyup, dolandırıcıların söylediği banka şubesine yatırmak için yola çıktı. Bu sırada cadde üzerinde bulunan bir arkadaşının iş yerine uğrayan Öztürk, olayı anlattı. Arkadaşının uyarısı üzerine dolandırılmak istendiğini anlayan Öztürk, polise başvurdu. İş yerine gelen polislerle emniyete giden Öztürk, şikayetçi oldu. 

DHA

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