Arka Sokaklar izle 517. son bölüm - Arka Sokaklar yeni 518. bölüm fragmanı Kanal D'de

Arka Sokaklar 518. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Arka Sokaklar 517. son bölüm izleyenler Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanını sorguluyor. Türk televizyonlarının klasik dizisi Arka Sokaklar’da bu hafta; Gülsüm, Taci isimli uyuşturucu işine bulaşmış birini yakalamak için polisle işbirliğine girer. Taci yakalanır ancak birkaç gün sonra Gülsüm'e ulaşılamaz. Evde kan izleri vardır. Gülsüm seri katil tarafından kaçırılma ihtimali yüksektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canan Şahin'in evinde saldırı başlamıştır. Mesut köşeye sıkışır, Rıza Baba'dan yardım ister. Rıza baba ve ekibimiz en hızlı şekilde olay yerine yetişirler. Firaz ve adamları evin içine sızmayı başarır. Canan'ın kızı Ceren büyük tehlikededir. Ekip çatışmada üstünlüğü sağlar. Firaz kaçar. Canan ve Ceren kurtarılır.

Firaz, başladığı işi bitirecektir. Büyük oynar. Canan'ın koruması Salih'in nişanlısını rehin alır. Salih'i kızı öldürmekle tehdit eder. Ceren okullar arası koşu müsabakasındadır. Yarıştan dönerken Salih, Mesut'un kullanacağı arabayı bozar. Ceren ve Mesut yolda kalır. Firaz ve adamları ikisini de öldürmek için yollarını keser.

Nasuh, Arif müdüre yüksek yetkili kişilerden gelen bir telefonla nezaretten çıkarılır ve tanık koruma evine alınır. Ekipten kimse duruma anlam veremez. Şebnem, Engin Müdür ile konuşmak ister. Nasuh'un kurtulması karşılığında ona vereceği çok önemli bir isim vardır: Zahir…

Mesut'un kuzeninin kızı İlkay, Şanlıurfa'dan İstanbul'a üniversite de okumak için gelir. İlkay'ın annesi Sadiye kızını Mesut'a emanet eder. Okul meselesini halledene kadar misafir etmesini arzu eder.

Gülsüm, Taci isimli uyuşturucu işine bulaşmış birini yakalamak için polisle işbirliğine girer. Taci yakalanır ancak birkaç gün sonra Gülsüm'e ulaşılamaz. Evde kan izleri vardır. Gülsüm seri katil tarafından kaçırılma ihtimali yüksektir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE - KANAL D

"ARKA SOKAKLAR"IN OYUNCU KADROSUNA ELİF ÇELİKCAN VE FERDİ ALVER KATILDI!

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi "Arka Sokaklar"ın oyuncu kadrosuna Elif Çelikcan ve Ferdi Alver katıldı.

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyunculardan Elif Çelikcan tuttuğunu koparan "Avukat Müge" karakterine hayat verirken, Ferdi Alver ise, hayata sıfırdan başlayıp teknoloji bilişim sektöründe basamakları hızla tırmanan zengin genç iş adamı "Asaf" karakterine hayat verecek.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.