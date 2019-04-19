Arka Sokaklar izle 514. son bölüm Arka Sokaklar 515. yeni bölüm fragmanı Kanal D'de

Arka Sokaklar’ın 515. yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde izleyicileri yine heyecanlı sahneler bekliyor. Rıza Baba’nın önderliğinde gittikleri operasyonda Engin herkesi dikkatli olmaları için uyarıyor. Herkes iç kanama geçiren Ali’yi hastanede beklerken Pınar sinir krizi geçiriyor ve annesine “Gitti anne gitti!” diye ağlıyor. Mesut Oruç’un yerini öğrenmek için gözaltına alınan birisini zorlarken, operasyonda Engin, Oruç’un peşine düşüyor. Barış’ı bulmak için evine giden Hüsnü’ü Barış’a sesleniyor fakat Hüsnü’yü takip eden birisi ona silah çekiyor.

ARKA SOKAKLAR 515. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 515. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 514. BÖLÜM ÖZETİ

Barış isimli genç peşindeki Oruç’tan kaçarken araba çarpar. Barış polislerimize ifade verirken peşinde kimse olmadığını iddia eder. Görüntüler ortaya çıkınca kan davalılarının peşinde olduğunu söyler. Hüsnü çocuğa acımıştır. Barış’ın amcası emniyete gelir ve Barış’ın yalan söylediğini anlatır. Hüsnü, Barış’ın evine, olanlardan habersizce gitmiştir. Barış, Hüsnü’yü vurmak için silahını doğrultur.

Meziyet, kızı Meryem’in Hüsnü ile barışmasına sinirlidir. Evi terk eder. Yolda kapkaça uğrar. Bu esnada Metin ve Tekin durumu fark eder. Bunun üzerine Meziyet Hüsnülerde kalmaya başlar. Evdeki herkesin tadını kaçırır.

Rıza baba eski suçlulardan iyiliği dokunduğu Ziya’nın yanına gider. Ziya’nın kızı geçmişte Rıza sayesinde uyuşturucuyu bırakmıştır. Ziya, Rıza’ya saygı duyuyordur ve Oruç’un yerini öğreneceğini söyler. Mesut, Oruç ve Nurdan teröristlerden kaçmıştır. Bir anda etraflarını arabalar çevirir. İçindeki adamlar Mesut, Oruç ve Nurdan’ı, Canan Hanım’ın yanına götürür.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE - KANAL D

"ARKA SOKAKLAR"IN OYUNCU KADROSUNA ELİF ÇELİKCAN VE FERDİ ALVER KATILDI!

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi "Arka Sokaklar"ın oyuncu kadrosuna Elif Çelikcan ve Ferdi Alver katıldı.

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyunculardan Elif Çelikcan tuttuğunu koparan "Avukat Müge" karakterine hayat verirken, Ferdi Alver ise, hayata sıfırdan başlayıp teknoloji bilişim sektöründe basamakları hızla tırmanan zengin genç iş adamı "Asaf" karakterine hayat verecek.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.