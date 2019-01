Arka Sokaklar 503. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölüm izleyenler Arka Sokaklar 503. yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Her Cuma akşamı Kanal D’de yayınlanan uzun soluklu Türk polisiye dizisi Arka Sokaklar’da büyük sürprizler yaşandı. 25 Ocak tarihli Arka Sokaklar son bölümde; Ekiptekiler Mesut’a ulaşamayınca herkes endişelenir. Tunç da gelmiştir emniyete. Ekrem’den hücre evinin bilgilerini öğrenirler. Hücre evindeki elemanlardan biri, Dilan’ın Mesut’u tuttuğu yeri tarif etmek zorunda kalır; fakat, Mesut’u depodan götürmüşlerdir. Ekiptekiler onun kanlı giysilerini bulur. Selin sinir krizi geçirir ve kendinden geçer. İşte, Arka Sokaklar 502. son bölüm izleme linki. Arka Sokaklar 503. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut, listeyi Taylan’dan almıştır ve Ekrem’e verir. Karşılığında Taylan’ı teslim alır. Taylan ekiptekilere rastgele ateş etmeye başladığı anda, Engin tarafından vurulur. Mesut, eski silah arkadaşının vurulmasından dolayı üzgündür. Taziye evine gider ve Taylan’ın ablasından helallik ister.

Dilan, bir hücre evine gider ve Mesut’u öldürmesi için teröristlerle anlaşır. Adamlar Mesut’u kaçırır ve Dilan’a getirir. Mesut Dilan’ı görünce geçmişte operasyonda kocası Reşo’yu öldürdüğünü hatırlar.

Ekiptekiler Mesut’a ulaşamayınca herkes endişelenir. Tunç da gelmiştir emniyete. Ekrem’den hücre evinin bilgilerini öğrenirler. Hücre evindeki elemanlardan biri, Dilan’ın Mesut’u tuttuğu yeri tarif etmek zorunda kalır; fakat, Mesut’u depodan götürmüşlerdir. Ekiptekiler onun kanlı giysilerini bulur. Selin sinir krizi geçirir ve kendinden geçer.

Engin, Adem ve Şaban’ın ölümünden duyduğu şüpheyi başka bir doktorla paylaşır. Doktor Nazım ölümlerin şüpheli olduğunu ve hastanede bulunan bir madde ile gerçekleştiğini söyler. Engin katile çok yaklaşmıştır artık.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

Hakan'ın özel görevde açığa çıkması tüm ekibi ayağa kaldırır. Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber olurken, Aylin tek başına harekete geçer. Yanan arabayı gören Aylin deliye dönüyor. Ekip Hakan'ı bulmak için uğraşırken çatışmaya giriyor, Aylin'in başına buyruk hareket etmesi yeni problemler doğuracak gibi gözükürken bakalım ekip bu işin içinden nasıl çıkabilecek?

Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR KÜNYESİ

Yapımcı : Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno Bebek)