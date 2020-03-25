Arka koltuklar korona şüphelilerine ayrıldı

Tüm otobüslerde dezenfektan ve kolonya bulundurulması gerektiği vurgulandı. Koronavirüs şüphesi taşıyan yolcular için şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerdeki en arka koltukların boş tutulması istendi.

MASKE DAĞITILACAK



Genelgede, “Hasta olduğu değerlendirilen yolcuların arka koltuklara yerleştirilerek maske verilmesi gerekmektedir. Bölge müdürlüğü personelinin, tedbirleri periyodik olarak denetlemesi ve aksine hareket eden firmalar için de Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis edilecektir” uyarısında bulunuldu.