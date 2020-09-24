Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kaç yaşında?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Başkan Erdoğan imzalı atama kararlarına göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın atandı. Ekonomi üzerine 5 adet kitabı bulunan Prof. Dr. Arif Özaydın, aslen Kahramanmaraş doğumludur.

PROF. DR. ARİF ÖZAYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Arif Özaydın, aslen Kahramanmaraş doğumlu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başlayan Özaydın buradan 1992'de mezun oldu. Yüksek Lisansını da İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını da İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.

KİTAPLARI

Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Ekonomi üzerine 5 adet kitabı bulunmaktadır. Kitapları sırasıyla şöyle:

Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi

Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat

Yenilik Ekonomisi

İstikrarın Şifreleri

Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler